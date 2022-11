Wij moeten beter omgaan met mensen met dementie

Teun Toebes (23) heeft een missie: de levenskwaliteit van mensen met dementie vergroten. In Goes had hij het met studenten over de manier waarop we in Nederland met deze mensen omgaan. Toebes maakte samen met Young Impact, een organisatie die jongeren stimuleert om aandacht te besteden aan maatschappelijke thema’s, een lespakket over dementie. Doel: stigma’s rondom dementie doorbreken.