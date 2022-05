‘Wij hadden niet gauw wat’

weer even thuisTot haar twintigste woonde Janneke Korteweg in Herberdsland 54 in de Middelburgse wijk Dauwendaele. Daarna vertrok ze voor haar studie naar Brabant. Hoewel ze alweer jaren in Zeeland werkt, bleef ze daar wonen: ,,Maar ik wip nog regelmatig hier bij mijn ouders aan.”

Het houten keukentje dat haar vader ter ere van haar derde verjaardag maakte, met echte tegeltjes tegen de achterwand, heeft ze nóg, vertelt Janneke Korteweg (41), klinisch psycholoog bij Emergis. Haar moeder kon goed naaien: ,,Toen we jong waren hadden mijn broertje en ik soms dezelfde truien aan; hij met een broek eronder in de stof waarvan ik een rokje droeg. We mochten soms zelf de knoopjes ervoor uitzoeken.”

Lopend gingen ze naar de Buitenhoveschool nadat ze eerst de voor hun gesmeerde boterhammen aten en de beker melk leegdronken. ,,Rust, reinheid en regelmaat stonden bij ons hoog in het vaandel.” Vader werkte als ICT manager bij een machinefabriek: ,,Wij waren een van de eersten met een Commodore 64.” Moeder was huisvrouw: ,,Alles liep op rolletjes. We leerden op tijd komen, ons aan afspraken houden en onszelf vermaken.”

Janneke Korteweg voor haar ouderlijk huis in Herberdsland 54 in Middelburg: ,,Via de stoepen kon je leuke tochtjes maken, zonder dat je hoefde oversteken."

Het buitenspelen kleurt haar jeugd in deze verkeersluwe en kinderrijke buurt. Als kleuter fietste ze eindeloos rondjes: ,, Via de stoepen kon je leuke tochtjes maken, zonder dat je hoefde oversteken. Toen ik dat samen met een achterbuurmeisje toch een keertje deed, ontdekte mijn moeder het en moest ik voor straf binnenblijven. Het buurmeisje was na het middageten alweer buiten. Ik weet nog goed hoe het voelde toen ik in de woonkamer voor het raam zat en haar voorbij zag komen.”

Busjekruit op het veldje

Op mooie avonden deden ze met een grote groep kinderen busjekruit op het veldje. Ook holden ze over straat op door haar vader beschilderde conservenblikken met waslijnen eraan. Met vriendinnen krijtte ze de stoepen vol en kon ze urenlang elastieken: ,,Je kreeg twee meter uit je moeders naaidoos en dan gingen we naar een handig hekje een eindje verderop, waar je het kon aanhaken.” Op de parkeerplaats tussen de huizen creëerden ze een tennisveld, waar haar broertje en zij met een broer en zus van de overkant dubbelden.

’s Zomers gingen ze met de bungalowtent op vakantie naar Drenthe of Frankrijk. Dan kregen ze, naast het spelletjesboek voor in de auto, ook altijd een vakantieboek: ,,Lezen deed ik graag, net als mijn moeder. Ik verslond al vroeg alles voor de oudere jeugd, van Jan Terlouw en Thea Beckman.” Op wintermiddagen speelde ze Monopoly en Risk met haar vader en broertje, en schaatsten ze met de hele buurt op het water achter de huizen.

Hard knokken

Toen ze wat ouder werd, vond ze haar opvoeding best streng. Als oudste en als meisje heeft ze hard geknokt voor feestjes of evenementen die potentieel leuk en spannend waren: ,,Net als anderen blijven rondhangen na afloop van de avondbijeenkomsten van de jeugdclub, mocht niet. Ik moest zo’n tien minuten later binnen zijn, ook al was ik veertien. Mijn ouders waren niet gecharmeerd van hangen op straat; al die jongeren op het pleintje, met schuttingtaal en lawaai. Wanneer ik na de kermis door een vriendje werd thuisgebracht, kon ik niet te lang bij de coniferen op de hoek blijven staan omdat mijn vader bezorgd was waar ik bleef. Sinds ikzelf moeder ben, begrijp ik dat beter.”

Schouders eronder

Ze komt uit een gezin dat leefde vanuit de houding ‘schouders eronder en doorgaan’, zowel fysiek als mentaal: ,,We hadden niet gauw wat. Bij de huisarts kwamen we weinig. Als we ons eens niet lekker voelden en dachten beter thuis te kunnen blijven, zei moeder: ‘Probeer het nou maar. Als het écht niet gaat, kom je terug.’ Dan probeerden we het en ging het eigenlijk ook wel. We waren niet flauw.”

Quote Leren doorzetten heeft me veel gebracht Janneke Korteweg

Ze kon goed leren, zegt ze, en kreeg al vroeg mee dat zij weliswaar haar capaciteiten moest benutten, maar zich er niet op mocht laten voorstaan. ,,Het kon altijd beter. In de puberteit schopte ik ertegenaan, gooide er in VWO-4 met de pet naar, bleef zitten en stapte over naar HAVO-4.”

Toch heeft ze daarna, uit vrije wil, op de dag- en avondschool alsnog in één jaar haar VWO-diploma gehaald: ,,Kennelijk had ik die omweg nodig om weer gemotiveerd te zijn.”

Volledig scherm Janneke als baby met vader en moeder in de deuropening, 30 augustus 1981. © Fotoalbum Janneke.

Leven onderzoeken

In het kader van haar opleiding tot klinisch psycholoog onderzocht zij haar eigen leven en de invloed van haar jeugd: ,,Leren doorzetten en je kwaliteiten aanwenden, heeft me veel gebracht. Een valkuil is dat je te weinig op je grenzen let. Ik kan hard zijn voor mezelf en te veel willen. Iets mankeren vind ik moeilijk.”

Ook werd zij zich ervan bewust dat zij wel vóelde dat vader en moeder van haar hielden, dat kon ze immers aan alles merken, maar dat zij het miste dat het niet altijd werd geuit. ,,Ik heb eens verteld dat ik dat moeilijk vond.”

Gesprekken met cliënten, in een werksituatie, zijn heel wat anders dan zo’n gesprek voeren met je ouders, waarin patronen van jaren de onderlinge verhoudingen bepalen: ,,Het was spannend en kwetsbaar”, lacht ze. ,,Maar het heeft ons allemaal goedgedaan.”