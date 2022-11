Wie zet Stadshaven Scheldekwartier in het licht?

Watersportvereniging Schelde beheert de haven sinds de opening begin augustus 2021. Via sociale media worden watersporters opgeroepen om naar Vlissingen te komen. ‘Het leek ons een leuk idee om watersporters, maar ook de inwoners van Vlissingen op deze mee te laten genieten van de parel van Vlissingen. Want zo mag de stadshaven Scheldekwartier wel genoemd worden.’

De plek van de stadshaven heeft een rijke historie. Al in 1609 werd daar de Ooster- of Dokhaven gegraven. Door oorlog werd de haven meermaals verwoest, tot in 1809 een constructiewerf met vijf scheepshellingen uit de grond werd gestampt. In 1975 rolde daar voor de laatste keer een schip vanaf. Het gebied rond de Kop van het Dok heeft de laatste jaren een heuse metamorfose ondergaan.

Dokwerker

Vrijdagavond 11 november wordt de omgeving ook al in het licht gezet. Wie belangstelling heeft voor één van de 58 hotelappartementen in De Dokwerker kan tussen 19.00 en 21.00 uur een kijkje nemen op het Timmerplein tijdens ‘De Dokwerker by Night’. De Dokwerker is net als C-dock en B-lofts nog in aanbouw, maar zal dit voorjaar open gaan. Zakenlieden, werknemers die tijdelijk in een bedrijf in de buurt werken én toeristen moeten er dan een onderkomen kunnen vinden in één van 58 luxe lofts. Verhuurder en exploitant Kloeg Collection zet de twee- en vierpersoonsappartementen in de markt als Timmerfabriek Apartments. De lofts vormen een aanvulling op het bestaande hotelaanbod in de Timmerfabriek.

Met name in het noorden van het land is het een traditie om havens in de kersperiode feestelijk te verlichten. Of er ook in Vlissingen animo voor is, zal eind dit jaar moeten blijken.

Aanmelden kan via info@vvwschelde.nl.