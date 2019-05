Wie wil er in een film met een echte oorlogsveteraan?

René Romijn: ‘Ik wil Europa niet promoten maar een beetje dankbaar­heid is wel terecht’

12:58 MIDDELBURG - Terwijl de afkeer van de Europese Unie groeit, wil D66 in Middelburg juist een extra dag om de Europese vlag in top te hijsen. ,,Op 9 mei, de Dag van Europa, mogen we best onze dankbaarheid tonen, want we hebben ook heel veel te danken aan Europa”, vindt René Romijn, steunfractielid van D66 in Middelburg.