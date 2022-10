Wie weet waar de beer van Kevin is? ‘Ik mis je vreselijk’

,,Ik heb je van mijn lieve (inmiddels overleden) tante gekregen bij mijn geboorte. 38 jaar sliepen we samen en nu ben ik je kwijt geraakt op toernee tijdens de Kinderboekenweek. Beer. Ik heb er oprecht verdriet van. Je moet ergens in Groningen, Middelburg of Dordrecht zijn. De hotels waar ik verbleef hadden je niet gevonden. Maar misschien iemand anders wel. En heel misschien ziet diegene dit Facebook bericht. Je weet maar nooit. Tot die tijd mis ik je vreselijk", schrijft Kevin Hassing.

Volledig scherm Kinderboekenschrijver Kevin Hassing met Beer. © Schermafbeelding van bericht op Facebook

Hoewel hij Beer kan zijn kwijtgeraakt in Groningen, Middelburg of Dordrecht, is het het meest waarschijnlijk dat zijn knuffel nog in Middelburg is. Daar was hij woensdag in De Drvkkery voor de opening van de kinderboekenweek. Kevin Hassing las er voor uit zijn boeken over Mus & kapitein Kwaadbaard. Kinderen die een boek van hem kochten, kregen er ook zijn handtekening in.

‘Kijken jullie naar hem uit?’

Tot Kevins vreugde wordt zijn bericht op Facebook gedeeld om de kans te vergroten dat Beer wordt teruggevonden. ,,O jee! Wellicht is Beer in Middelburg vermist geraakt Kevin Hassing was afgelopen woensdag bij ons te gast. Kijken jullie naar hem uit?", luidt de oproep van De Drvkkery.

Kevin Hassing is behalve kinderboekenschrijver ook acteur. Hij is onder meer ook de stem achter Dave, in de animatieserie Alvin en de Chipmunks, en achter Hippe Smurf (die met de bloem op zijn witte muts).