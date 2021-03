Wie kon greep z’n kans: even bijkleuren op het strand in Vlissingen

,,Even lekker bijkleuren”, lachen Jincy van Boven en Vera den Boer vanaf een kleedje. Ook Govert en Francien van 't Geloof uit Hellevoetsluis hebben zich eens lekker geïnstalleerd. De kopjes en servetjes van een pas verorberde lunch liggen nog tussen hen in. Een thermoskan koffie staat voor de pak. ,, We zijn met de auto met de fietsen achterop naar Westkapelle gereden”, vertelt Govert. ,,Daar hebben we geparkeerd en zijn zo door de duinen hier naartoe gefietst. Heerlijk. Wij hebben bij ons ook water, maar dit is toch heel anders. En het is haar geboorte-eiland”, zegt hij wijzend op zijn vrouw. ,,Dat spreekt toch meer.” ,,Ik kom uit Middelburg”, zegt Francien. ,,Mijn vader heeft nog de Gevangentoren gerestaureerd. Dat was in die koude winter van 1963. Toen was de Westerschelde bevroren.”

Volledig scherm Vera den Boer (links) en Jincy van Boven © lex de meester

Die toiletten, die zijn belangrijk

Het is woensdagmiddag vrij rustig op het Vlissingse Badstrand. Waar het radionieuws al melding maakt van het ontruimen van stadsparken omdat het te druk is, is de anderhalve meter (en meer) op het badstrand geen enkel probleem. De Vlissingse Pieta Holleman vindt dat prima. ,,Lekker rustig zo.” Ze ligt hier vandaag om een mooi zomers kleurtje op te doen. ,,Toch wel heel bijzonder hé?”, zegt ze. ,,Op 31 maart op het strand. En we waren hier gisteren ook al.” Haar man is net weggelopen. Even kijken of de toiletten inmiddels wel open zijn. ,,Want dat is toch wel probleem nu de horeca nog dicht is.”

Dat vinden ook Machteld Both (Nieuw Beijerland) en Mandy Uitenbroek (Goudswaard). Zij hebben zich daarom vlak bij strandpaviljoen Pier 7 geïnstalleerd. ,,Hier konden we strandbedjes krijgen en is een wc in de buurt. Dat is toch wel belangrijk hoor”, zeggen ze. ,,We kunnen natuurlijk ook naar het strand in Ouddorp. Maar daar is het veel verder lopen en dat is heel lastig met twee kinderen. Ze willen van alles meenemen en bovendien zijn alle paviljoens en wc’s daar dicht”, zegt Machteld. ,,En kijk (ze wijst richting boulevard). Daar staat mijn auto. Beter kan toch niet?”

Volledig scherm Mandy Uitenbroek (links) en Machteld Both. © lex de meester

Bikkelen

Een zomerse dag of niet, voor de zwemmers is het nog wel bikkelen. Vrijwel niemand waagt zich dan ook in het koude water van de Westerschelde. ,,Het is nog maar vijf graden”, zegt Corry de Schacht uit Vlissingen, die de kou wel trotseert. Samen met haar man René Cornelisse loopt ze naar de vloedlijn. ,,Ik heb drie weken geleden ook al gezwommen. Maar dat waren maar twee minuten hoor.”