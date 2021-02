Wie een kamer verhuurde in Veere kan dat waarschijnlijk blijven doen: ‘Unaniem steun uit raad’

Video Zeeuwse opruimers zwerfafval hopen dat anderen hun goede voorbeeld volgen: ‘Ik doe het voor de lol’

4 februari RITTHEM - Als het aan het kabinet ligt, moeten consumenten vanaf eind volgend jaar minstens vijftien cent statiegeld betalen per blikje bier of (fris)drank. Zeeuwen die nu vrijwillig veel zwerfafval opruimen, zijn er niet allemaal van overtuigd dat er minder troep op straat en in de berm terecht komt. Ze hopen vooral dat hun arbeid anderen aanzet hetzelfde te doen.