Wie blies auto van agent op in Vlissingen? Politie zoekt bestuurder witte auto

Covid-19 houdt superjach­ten aan de Vlissingse kade

17:24 VLISSINGEN - Superjacht New Secret is al sinds februari publiek geheim bij de Vlissingers. Het jacht ligt mooi in het zicht aan de Piet Heinkade. Publiek blijft op een afstandje door bouwhekken maar komt met graagte even kijken hoe mooi de reling glimt in het zonnetje.