Whisky by the Sea zoekt nieuw onderdak na sluiting Arsenaaltheater

Het verlies van de ideale locatie vlak bij zee leidt niet tot de ondergang van het whiskyfestival, hoopt en verwacht organisator Ronald Zwartepoorte. ,,We hopen vóór volgend voorjaar een nieuwe locatie te kunnen presenteren, want we zetten de traditie graag voort. Ook al omdat veel whiskyliefhebbers te kennen hebben gegeven dat ze ook in de toekomst graag Whisky by the Sea willen bezoeken.”