Whisky by the Sea wordt jaar uitgesteld

Vorige edities werden in het Arsenaaltheater in Vlissingen gehouden. Sinds de verkoop van dat pand is de organisatie bezig een andere plek te vinden. Toen er nog twee locaties over waren, nam het overleg met de betreffende gemeenten over vergunningen zo veel tijd in beslag dat is besloten het evenement een jaar uit te stellen. Dat schrijft de organisatie in een verklaring op zijn website. De datum voor de nieuwe editie is 23 september 2023.