Wethouder werkt hard aan schuldsanering speeltuin Oude Stad, maar het duurt nog even voordat kinderen er kunnen spelen

Er gaat minder straling door je lijf met deze nieuwe CT-scan­ner in Vlissingen. ‘Onderzoek is daardoor veiliger’

30 juli VLISSINGEN - Wie in het ziekenhuis in Vlissingen door de CT-scanner moet, krijgt voortaan minder contrastvloeistof en röntgenstraling door zijn lijf. De nieuwe scanner is daarmee veiliger dan het vorige model. Zeker voor wie vaker door het apparaat gaat. En de radiologen? Zij kunnen net weer scherper in het diepste van het lichaam kijken.