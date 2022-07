Wethouder Vlissingen: Walcheren moet snel 75 vluchtelingen opvangen

VLISSINGEN - De drie Walcherse gemeenten moeten op korte termijn 75 vluchtelingen huisvesten in een crisisopvang. De Vlissingse wethouder Coen Bertijn (CDA) maakte dat donderdagavond bekend tijdens een debat over de huisvesting van vluchtelingen op een cruiseschip in de Buitenhaven.

Het Vlissingse college stond aanvankelijk positief tegenover het verzoek van het Rijk voor de opvang van 1100 asielzoekers op een cruiseschip in de haven maar besloot daar vorige week toch van af te zien. Een aantal Vlissingse oppositiepartijen wilde daar opheldering over omdat ze verbaasd zijn over de wijziging van dat standpunt.

De wethouder zei tijdens de discussie dat hij niet bang is dat Vlissingen toch gedwongen wordt zoveel vluchtelingen op te vangen. Wel ligt er een dringend verzoek van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) om op korte termijn op Walcheren 75 vluchtelingen op te vangen. Volgens hem zijn de drie gemeenten er nog niet uit waar ze die mensen willen opvangen. ,,Het kan gaan om opvang in bijvoorbeeld een sporthal of iets anders voor een beperkt aantal weken.”

Tijdens het debat over het afketsen van het plan voor het cruiseschip werd duidelijk dat er overleg is geweest met de coalitiepartijen voordat de andere raadsleden werden ingelicht over het afwijzen van het verzoek van het ministerie. Dinsdag 12 juli in de ochtend nam het college unaniem het besluit om nee te zeggen tegen komst van dat cruiseschip. Dat was omdat er binnen de gemeenteraad niet volop steun was voor dat plan.

Het college had echter beloofd om de gemeenteraad direct in te lichten als er besluit zou zijn genomen over het cruiseschip en de opvang van vluchtelingen. Maar dat deed het echter niet. Het voerde die dinsdagavond, op verzoek van de coalitiepartijen PSR, LPV, VVD, GroenLinks en CDA/CU, echter wel overleg over dat besluit met hen zonder dat de oppositie iets te horen kreeg. En de volgende ochtend kwam het college nogmaals bij elkaar om over het cruiseschip en het eerder ingenomen standpunt te praten. Bertijn: ,,Maar het overleg met de coalitie en de extra vergadering van woensdagochtend zorgde niet voor een andere standpunt.” Rond 09.30 uur die woensdag werd de complete gemeenteraad ingelicht en iets later ook de pers.

Gastvrij

Het overleg met de coalitiepartijen ging volgens de wethouder over een ‘tegenstrijdigheid in het coalitieakkoord’. Daarin staat dat Vlissingen gastvrij is maar dat er ook alleen maar plaats is voor kleinschalige opvang van vluchtelingen. ,,Maar wij waren als college al tot de conclusie gekomen dat de opvang van 1100 vluchtelingen toch te groot is voor Vlissingen.” Volgens hem bleek dat ook al tijdens de consultatieronde.

De oppositiepartijen lieten het donderdagavond duidelijk merkten dat ze het heel vreemd vonden dat er die bewuste dinsdagavond 12 juli overleg was tussen het college en de coalitiepartijen. Ze merkten op dat ze daardoor op een informatieachterstand zijn gezet. Pim Kraan (POV) stelde dat het college toch ook de dagen voorafgaand aan het collegeberaad had kunnen overleggen. Volgens de wethouder kwam er pas die bewuste dinsdag het verzoek om te overleggen.