Wethouder Vlissingen: ‘Boulevard vaker op slot voor auto’

12:53 ARNEMUIDEN - Zeven jaar al wachten de vaste gasten van camping De Witte Raaf in Arnemuiden op een nieuwe plek. En nu die eindelijk binnen handbereik ligt, dreigt het alsnog mis te gaan. ,,We zitten al 35 jaar aan het Veerse Meer en we willen alleen maar een paar honderd meter verhuizen. Het voelt alsof we ineens niet meer welkom zijn.”