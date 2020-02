Wethouder van Halderen: ‘DTV is een labiele en onbetrouwbare partij’

Een labiele en onbetrouwbare partij. De Veerse wethouder Bert van Halderen (VVD) doet geen enkele moeite te proberen zich diplomatiek uit te laten over oud-bondgenoot DTV. ,,Die partij kiest voor de makkelijkste weg door de stekker uit de coalitie te trekken. De DTV’ers kunnen niet met druk omgaan.” Hij zwijgt even in zijn kamer in het gemeentehuis en zegt: ,,Je bent in de politiek om keuzes te maken. Inwoners hebben er recht op dat je betrouwbaar en consequent bent.”