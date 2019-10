Wethouder Simons: ‘Middelburg volgt met roetveegpieten goede leidraad van Sinterklaasjournaal’

Douwe Bob komt naar de Oostkerk: ‘Optreden moet een soort van seks zijn’

18:41 MIDDELBURG - Hij laat zijn band thuis. Douwe Bob staat zaterdagavond solo in de Oostkerk in Middelburg. ,,Hoe fijn het ook is om met anderen te spelen, dat is toch de kern. Ik alleen met een gitaar, of achter de vleugel.”