Wethouder onderzoekt of basisscholen Westkapelle kunnen fuseren

De gemeente wil in Westkapelle aan de Molenwal een nieuw gebouw neerzetten waarin basisscholen, sporthal en sociale voorzieningen worden ondergebracht. Daar wordt al heel lang over gepraat en tijdens de vorige raadsperiode zijn daar beslissingen over genomen. Maar tijdens het debat afgelopen week vroeg fractievoorzitter René Molenaar (coalitiepartij CU) of het mogelijk is te kijken of de beide scholen alsnog kunnen samengaan. ,,Dat zorgt voor een besparing van de bouwkosten en is ook de grote wens van de ouders.”