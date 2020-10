Wethouder Middelburg: ‘Als het nodig is wordt er bekeurd om kruising veilig te maken’

Nog één dagje omrijden en dan is de vertrouwde route via de Nieuwe Vlissingse­weg in Middelburg weer open en veiliger

15 oktober MIDDELBURG - Omrijden, de snelste nieuwe route zoeken - vrijdagavond is het leed geleden voor alle fietsers die dagelijks via de Nieuwe Vlissingseweg in Middelburg van huis naar school of werk pendelen. En als het goed is, voelt die oude vertrouwde route op dat grote vernieuwde kruispunt voor fietsers ook veiliger.