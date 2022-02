Wethouder Maas: Nadenken over nieuwe woonvormen in die grote buitens

Maas heeft het over de landgoedregeling die jaren geleden van kracht werd en de mogelijkheid biedt om her en der op Walcheren een landgoed te bouwen met een gebouw van 45000 m3 voor drie wooneenheden. Naast dat gebouw moet er ook veel openbaar groen worden aangeplant. Dat groen, bos en bomen, dat vindt Maas prima. ,,Want meer bos en bomen daar is echt behoefte aan.” Maar hij vraagt zich af of het nog van deze tijd is om toe te staan dat daar grote tweede woningen worden gebouwd. ,,Past dat nog in dit tijdsgewricht?”