Wethouder Maas: ‘Betaalbare woningen tot in lengte van dagen’

Tijdens zijn gesprekken over de toekomst van de gemeente Veere hoort de wethouder consequent de vraag van inwoners om betaalbare woningen. Zeker in kernen langs de kust is dat een groot probleem. Maar ook in het Walcherse binnenland wordt daar met nadruk om gevraagd. Zo vindt voorzitter Jan Kousemaker van de Dorpsraad Serooskerke dat woningbouw hard nodig is. En hij vindt dat er niet alleen gebouwd moet worden voor ouderen. ,,Zoals aangegeven staat in de plannen van de provincie.” Hij zegt dat er ook huizen moeten komen voor kopers tot een jaar of 35 of veertig. Hij denkt dat dat een manier kan zijn om de verdere vergrijzing en ontgroening van de dorpen op Walcheren en in het bijzonder Serooskerke te bestrijden. ,,Je moet die problemen ook aanpakken door voor die groep te bouwen zodat ook jonge gezinnen een kans krijgen hier iets nieuws te kopen.”