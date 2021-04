Wethouder in de fout met uitspraken over Intervence

Veerse lening van 37 miljoen zorgt voor ‘mooie en frisse scholen’

29 maart DOMBURG - ,,De Leerlingen in onze dorpen kunnen straks naar mooie, frisse energiezuinige scholen. Dat moet u toch ook wat waard zijn”, zo zei de Veerse wethouder Pieter Wisse (CDA, financiën) maandagavond tegen de leden van de raadscommissie. Wisse wil 37 miljoen euro lenen om de komende jaren in Aagtekerke, Oostkapelle, Westkapelle en Serooskerke vijf nieuwe scholen te bouwen en gymzalen en dorpshuizen op te knappen of te vernieuwen.