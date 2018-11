Wethouder houdt hoop op nieuwe supermarkt aan Vlissings Pablo Picassoplein

Om vergunning voor de bouw van een XL-supermarkt aan de Mercuriusweg te krijgen, moest Lidl een ‘inspanningsverplichting’ aangaan om de winkel in het Middengebied te behouden. Lidl moet zich tot het uiterste inspannen om het pand te verkopen aan een onderneming die er weer een buurtsuper in wil vestigen, meldde wethouder John de Jonge dinsdagavond.

Vertegenwoordigers van Lidl verzekerden de wethouder, die als eerste werd rondgeleid in de nieuwe superwinkel, dat er intensieve onderhandelingen plaatsvinden over overname van het pand. ,,Er is interesse, maar er zal volgende week nog geen nieuwe winkel open gaan.” Over de termijn waarop bewoners van het Middengebied weer in eigen omgeving naar de buurtsuper kunnen, durft De Jonge nog geen uitspraak te doen.