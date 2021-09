Weststrate legt 1182 zonnepanelen op dak maar vindt dat procedure erg veel energie kost

Maar die moeizame en langdurige weg, ‘we zijn er ruim twee jaar mee bezig’, is volgens hem de reden dat nog maar weinig bedrijven tijd en energie willen steken in deze manier van verduurzamen. Dat is ook te zien vanaf het dak van hun bedrijf. ,,Alle daken in Arnestein zouden vol moeten liggen met zonnepanelen. Maar het zijn er maar een paar”, aldus Jeras.