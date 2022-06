Westkappels Koor geeft uitgestelde uitvoering. ‘We kunnen weer’

Leerlingen CSW en Ostrea Lyceum mogen schitteren op podium

De middelbare scholen CSW (in Middelburg en Vlissingen) en Ostrea Lyceum (in Goes) houden allebei in de maand juni een theatervoorstelling met leerlingen in de hoofdrol. ,,Kinderen kwamen zenuwachtig en bedeesd binnen, maar ontplooiden zich tot echte theaterbeesten.”

3 juni