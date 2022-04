Westkapelle komt samen met Oekraïners in actie voor het land in oorlog

Masha stond samen met vriendinnen en familie twee dagen in de keuken om alles klaar te maken. Normaal woont ze in Tilburg onder één dak met haar Wasschappelse man en haar dochter. Nu wonen ze er met zijn twaalven. ,,Ik kon niet aanzien dat mijn vriendinnen steeds met hun kinderen moesten onderduiken in schuilkelders. Ik ken de mensen daar. Ik kan niet gaan slapen in mijn bed in Nederland als ik weet dat daar raketten naar beneden komen. ”