Westhove Oostkapelle strijdt om titel Allermooiste kasteel van Nederland ,,Goed genoeg om prins te ontvangen’’

OOSTKAPELLE Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wat is het allermooiste kasteel van Nederland? Nou, dat is Kasteel Westhove in Oostkapelle weet de Veerse burgemeester Rob van der Zwaag zeker.

Westhove is één van de vijftig Nederlandse kastelen die meedingen naar die titel in de verkiezing van de ANWB. Van der Zwaag haalt dan ook graag de woorden aan die bisschop Nicolaas de Castro in 1562 over zijn bezit schreef: ‘Een zeer aangename plaats, waar alles heel smaakvol en voortreffelijk is ingericht. Dat huis heeft heel mooie kamers en wandelplaatsen, die goed genoeg zouden zijn om een prins te ontvangen’.

Jaarlijks een inspectieronde

Van der Zwaag, voorzitter van de Stichting Buitenplaats Westhove, brengt zijn eigen ode aan het slot in zijn gemeente: ,,Het heeft een prachtige ligging en is prima onderhouden. Daar is een goed onderhoudsplan voor. Zowel voor het kasteel als het omringende groen. Westhove heeft ook een rijke en gevarieerde geschiedenis.’’

Quote Van abten en voorname families tot Stay Okay Rob van der Zwaag, Voorzitter Stichting Buitenplaats Westhove

,,Er waren ‘beroemde’ bezoekers als Graaf Floris de Vijfde en Karel de Vijfde. En uiteenlopende bewoners; van de abten in de dertiende eeuw en voorname families als Van de Perre tot zieke kinderen in het herstellingsoord. Nu zit er een Stay Okay en de oranjerie biedt plek aan museum Terra Maris.”

Op de longlist prijken vijftig Middeleeuwse kastelen. Allen rijksmonument met slotgracht, ophaalbrug, torens en versterkte muren en open voor bezoek. Iedereen kan tot 6 maart zijn stem uitbrengen. Dat leidt tot een top-vijf waaruit een vakjury de winnaar kiest. Die wordt maandag 6 juni bekend gemaakt op de Dag van het Kasteel. Alle vijftig komen in een nieuw boek van de ANWB: ‘De allermooiste kastelen van Nederland’.