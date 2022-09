Wesley wil dakspanten Bedrijfsschool laten terugkeren in Scheldekwartier

MET VIDEO Anne (25) werd leesfanaat door TikTok: ‘De TV staat bijna nooit meer aan’

Een boek lezen? Daar had Anne (25) nooit zin in. Bovendien was ze veel te druk. Tot ze op socialemediaplatform TikTok filmpjes zag van jongeren die razend enthousiast waren. Nu verslindt ze het ene na het andere boek.

25 september