Werknemers tankopslagbedrijf Vesta Vlissingen leggen werk tijdelijk neer

Nog slechts taakstraf­fen voor drugslab Grijpsker­ke

17:54 BREDA – De vier Goesenaren (37, 29, 47 en 41 jaar oud) die verantwoordelijk zouden zijn voor het drugslab in aanbouw dat in 2017 in Grijpskerke werd opgerold, hoeven niet meer de gevangenis in. De rechtbank in Breda gaf de vier donderdag alleen nog taakstraffen van 240 uur en een voorwaardelijke celstraf van een jaar.