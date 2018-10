Werknemer overleden op vakantiepark in Arnemuiden

'Twitterthe­o­loog' in Middelburg

10:58 Theoloog Alain Verheij is donderdagavond 18 en zondagmorgen 21 oktober te horen in Middelburg in de kerk aan de Lange Noordstraat 62. Deze schrijver van onder andere het boek God en ik komt op uitnodiging van de Doopsgezinde Gemeente Walcheren.