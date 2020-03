Werkgroep Trekdijk blij met extra invloed op plan bedrijventerrein

Let op: Nieuwe Spiegelvij­ver in Middelburg is geen zwembad

16:08 MIDDELBURG - Een meter of 25 breed en maximaal 1 meter en 30 centimeter diep. De nieuwe Spiegelvijver in het Molenwaterpark is een prachtige plas water. Maar pas op: als het straks weer mooi weer is, mag je er toch niet in zwemmen.