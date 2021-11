Werk van Bibi Skaja uit Vlissingen hangt tussen de grote meesters in het Rijksmuseum

REPORTAGE Soms hoort Lou de stem van zijn overleden vrouw. En dat is heel normaal

VLISSINGEN - Soms, ’s morgens als het tijd is om uit bed te gaan, hoort hij Corries stem: ,,’k Zou d’r mae ’s uut gae’, Lou. ’t is tied, ééé!” Als hij in de keuken staat en het eten een beetje laat aanbranden, prikken haar ogen in zijn rug: ,,Wat bin jie noe an ’t knoeien?!”

6 november