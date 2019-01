Werk aan metamorfose entree Vlissingen begint snel

‘Te lang stilte voor hulp aan Seroosker­ke’

14:41 SEROOSKERKE – Het is onbegrijpelijk dat de gemeente Veere de dorpsgemeenschap van Serooskerke niet informeerde over de mogelijkheden die door steun van het offshorebedrijf OOS International ontstaan. Dat zei Pieter Wisse (CDA) deze week tijdens een raadscommissie. Volgens hem wist de gemeente al sinds april 2018 dat het bereid is om geld te geven voor het bouwen van een multifunctioneel verenigingsgebouw, een schaatsbaan en het opknappen van het zwembad.