Wende: 'Geweldig om met Sylvia Kristel geassocieerd te worden'

VIDEOVLISSINGEN - ,,Die zag ik niet aankomen", zegt zangeres en performer Wende Snijders over de Sylvia Kristel Award. Zij neemt de prijs vrijdagavond bij Film by the Sea in Vlissingen in ontvangst.

,,Toen ik het hoorde was ik heel blij en trots", zegt de winnares. ,,Ik kende de prijs al langer en wist dat onder anderen Sylvia Hoeks en Nina de la Parra deze eerder hebben gewonnen. Het is een mooi rijtje om in te staan."

De 39-jarige Wende (als artiest laat ze haar achternaam weg) krijgt de prijs vanwege haar grensverleggende projecten op het gebied van muziek. Ze brak vijftien jaar geleden door met chansons, maar bewoog zich later in de richting van de Engelstalige pop. Vorig jaar verraste ze met het Nederlandstalige album Mens.

In hoeverre ken je Film by the Sea?