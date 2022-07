‘Wel makkelijk dat je ook in Koudekerke zondag naar de supermarkt kunt’

Het echtpaar uit Biggekerke heeft net tegen de middag een kar volgeladen bij de nieuwe Aldi aan de Duinstraat in Koudekerke, die nog maar een paar weken open is. ,,We doen niet zo vaak boodschappen op zondag, maar als je een keer wat vergeten bent, is het wel makkelijk”, vindt Anneke. Ries vult aan dat ze voorheen soms naar een winkel in de Vlissingse wijk Papegaaienburg reden. ,,Maar ik vind deze Aldi fijner. En je kunt er heel wat kopen”, zegt hij, terwijl hij een gieter laat zien. ,,Die heb ik ook maar even meegenomen.”