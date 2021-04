Weinig Zeeuwse bedrijven vullen dak met zonnepanelen: het is vaak te duur

VIDEO Meer grimmig­heid tegen Zeeuwse pers: ‘Opeens werd ik ingesloten door 20 man na een dodelijk ongeluk’

22 april VLISSINGEN - Wanneer calamiteitenverslaggever Roland de Jong uit Middelburg afgaat op de melding van een dodelijk ongeval op een motorcrosscircuit dreigt de situatie uit de hand te lopen. Als hij zijn camera tevoorschijn haalt, staat er al snel een man of twintig, dertig om hem heen. Er ontstaat een dreigend sfeertje. Want wie denkt hij wel dat hij is om verslag te komen doen van dit drama?