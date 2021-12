Weinig verrassingen op kieslijst Lokale Partij Vlissingen

Veere sluit Domburgse parkeer­goud­mijn

DOMBURG - Het parkeerterrein aan de Van Voorthuijsenstraat is toch een beetje de goudmijn van de gemeente Veere. Alleen al dit jaar leverde dat terrein maar liefst 283.000 euro op. Daarmee is het goed voor acht procent van de parkeeropbrengsten in de gehele gemeente.

16 december