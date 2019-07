Wegdek komt halve meter omhoog door hitte in Biggekerke

Twee stadhuizen aan de Markt in Middelburg

12:54 MIDDELBURG - Het Middelburgse stadhuis is vanaf woensdag 31 juli op twee plaatsen op de Markt te bewonderen. Tussen 10.00 en 11.00 uur die ochtend bouwt Jeroen Struijs uit Reeuwijk zijn legostenen miniatuur van het stadhuis op in boekhandel de Drvkkery. Het andere staat daar al eeuwen. Het legowerk telt 30.000 steentjes, weegt 27 kilogram en is anderhalve meter hoog. De lego-liefhebber werkte er bijna honderd dagen aan. De legostenen miniatuur is tot en met medio oktober in de boekhandel te zien.