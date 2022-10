Weg vrij voor nieuwbouw ’s Heeren Loo in Vlissingen na goed gesprek met vertegenwoordigers omwonenden

Illegale ‘vuurwerk­show’ houdt half Middelburg uit de slaap

Vele inwoners van Middelburg werden afgelopen nacht stipt om 24.00 uur wakker van een heuse ‘vuurwerkshow'. Bij gevangenis Torentijd gingen tientallen vuurpijlen de lucht in. Het vuurwerk was in heel de stad te zien en duurde ruim vijf minuten.

27 oktober