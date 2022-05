Weg met de regels, bouwen, bouwen, bouwen!

Minister Hugo de Jonge was maandagmiddag op werkbezoek in Middelburg, waar hij een duidelijke boodschap aan Zeeland had. Volgens de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening moet de provincie zich minder bescheiden opstellen en moet er meer gebouwd worden, en in een hoger tempo. ,,De Randstad is overvol. In Zeeland is nog volop ruimte en kun je nog een betaalbaar huis vinden,” aldus de Jonge.