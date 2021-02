Weer werk aan Sloebrug in Vlissingen

Buurt is vernielin­gen aan leegstaand kantoor beu. ,,Je zou hier prachtige appartemen­ten kunnen bouwen”

20 februari MIDDELBURG - De planken waarmee het leegstaande kantorencomplex zijn dichtgemaakt, helpen niet genoeg. Goudend is vaak doelwit van vernielingen en inbraken, zegt Rob Bastian, buurtbewoner en voorzitter van het wijkteam Dauwendaele in Middelburg. ,,Dit is ons echt een doorn in het oog.”