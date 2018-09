Weer geen Glazen Huis in gemeente Veere

Vanuit de organisatie is door Hans Burgs veelvuldig contact geweest met 3FM over de toekomstplannen van Serious Request en Het Glazen Huis in het bijzonder. Dit naar aanleiding van allerlei berichtgeving in de (landelijke) pers en andere media. Ook vanwege het feit dat er nog geen stad gekoppeld was aan deze landelijke actie. De Zeeuwse organisatie kreeg alleen te horen dat er achter de schermen hard gewerkt wordt aan het evenement, maar dat er vooralsnog niets wordt medegedeeld over de vorm van de actie en/of de actie een andere wending krijgt. Door de onzekerheid van hoe alles er daadwerkelijk uit komt te zien is het volgens Burgs te kort dag geworden om het Zeeuwse Glazen Huis optimaal te kunnen voorbereiden. Een ander punt is dat de organisatie ook Zeeuwse goede doelen aan de actieweek wilde koppelen, maar daar gaf 3FM geen toestemming voor onder de vlag van Serious Request.