Weer geen City of Dance: ‘We waren tot gisteren nog bezig met de voorbereidingen’

City of Dance was stijf uitverkocht. Zo'n 200 vrijwilligers stonden in de startblokken om mee te helpen. Per dag zouden 5500 mensen, getest of gevaccineerd, naar het festival komen voor de twintigste editie. ,,De kaarten blijven geldig, wil je dat erbij zetten”, vraagt Priem. Op de vraag of hij na twee afgelastingen een derde poging in 2022 nog kan opbrengen, antwoordt hij beslist: ,,Natuurlijk, dat zijn we gewoon verplicht aan iedereen die een kaartje heeft gekocht.”