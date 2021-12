Weer gaat liedje van Middelburgse band Peer de wereld over met grote internationale commercial. ‘Wow, dit is een tof kerstcadeautje!’

SGP Vlissingen doet het bij verkiezin­gen weer met veel van dezelfde ‘poppetjes’

VLISSINGEN - Lilian Janse was in 2014 de eerste lijsttrekster voor de SGP in de gemeenten. Ook bij de komende gemeenteraadsverkiezingen staan in totaal vijf vrouwen op de kieslijst van de SGP in Vlissingen.

21 december