Weer extra politie in Vlissingen in de oudjaarsnacht

VLISSINGEN - Er is weer extra politiemankracht op de been in de oudjaarsnacht in Vlissingen. Vorig jaar kreeg de stad extra politieaandacht en dat heeft gewerkt: met name in het Middengebied bleef de jaarwisseling zonder grote incidenten.

Twee jaar geleden waren er nog ongeregeldheden waarbij auto’s in brand gingen, vernielingen werden gepleegd, hulpverleners werden belaagd en mensen zich bedreigd voelden. De relatieve kalmte van afgelopen jaar is niet meteen reden om de politie-inzet af te schalen, blijkt uit een brief van het college van Vlissingen aan de gemeenteraad. De politie houdt rekening met inzet en capaciteit voor de gemeente Vlissingen. Ook de straatcoaches van opbouwwerkinstelling ROAT zijn op straat in gebieden met hoog risico op overlast, zoals het Middengebied. De burgemeester kan ook (tijdelijke) gebiedsverboden en samenscholingsverboden uitvaardigen. Vorig jaar was het in de oudjaarsnacht verboden om op straat met meer dan drie mensen te zijn in het Middengebied.

Vuurwerk

Overlast door vuurwerk wordt tegengegaan met onder meer informatie uit de meldpunten van de politie en het gemeentelijke meldpunt. Uit die bronnen wordt dagelijks doorgegeven waar de meldingen vandaan komen. Die kennis vergroot de kans om overlastgevers met vuurwerk op heterdaad te betrappen. Het vuurwerkteam van de politie richt zich vooral op het achterhalen van illegaal vuurwerk. De buitengewone opsporingsambtenaren (boa’s) van de gemeente hebben een aanwijzing gehad van het openbaar ministerie om het afsteken van vuurwerk buiten de afsteektijd te kunnen bekeuren of om jonge overtreders naar Bureau Halt te verwijzen. In de laatste week van het jaar zijn van 08.00 tot 21.30 uur steeds zes boa’s in dienst in Vlissingen. Op Oudjaarsdag zijn vier gemeentelijke handhavers op pad van 10.00 uur tot 18.00 uur, als vuurwerk afsteken ook echt mag.

Geen zin

Er blijven vuurwerkvrije zones in Vlissingen, maar die uitbreiden heeft geen zin. De gemeenteraad wil dat graag, maar dat kan de politie niet bolwerken. Net als vorig jaar is vuurwerk taboe in het overkapte deel van de binnenstad, de Lange Zelke, de Sint Jacobsstraat en de passage tussen de Aagje Dekenstraat en de Walstraat (ABC-complex), de Walstraat zelf, in alle fiets- en voetgangerstunnels, rondom 100 meter van het ziekenhuis, alle parken, plantsoenen, speelweiden, bossen, duinen, stranden en natuurterreinen, de stations Vlissingen en Vlissingen-Souburg, de winkelcentra Papegaaienburg en Paauwenburg en alle schoolpleinen.