Weer een sprankeltje hoop voor De Fonteyne in Vlissingen, het complex krijgt een nieuwe eigenaar

Dierenwel­zijn Walcheren kan straks weer op pad met een nieuwe ambulance

17:54 VLISSINGEN - De nieuwe dierenambulance van stichting Dierenwelzijn Walcheren is weer op zijn post in Vlissingen. Zodra de coronaban wordt opgeheven, gaat de wagen de weg op voor hulp aan dieren in nood op Walcheren.