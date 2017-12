Weer schoorsteenbrand in vuurwerkwinkel

Matthijs Albregtse sport­am­bas­sa­deur voor Middelburg

28 december MIDDELBURG - Rugbyspeler Matthijs Albregtse (17) is de nieuwe sportambassadeur voor de gemeente Middelburg. Dat is donderdag bekend gemaakt tijdens het sport- en spel Winterfestijn in de Kruitmolen in Middelburg. Hij volgt korfbalster Anita de Ridder op.