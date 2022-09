Weer auto’s vernield achter station Middelburg: ‘En niet één krasje maar helemaal rondom’

Robin Stevense woont in de Edelstenenbuurt achter het station. Hij is één van de zeven slachtoffers van wie de auto is beschadigd. ,,Rechts zitten vijf of zes krassen, links zitten er ook, en op de achterklep. Ik heb er een horloge-schroevendraaiertje gevonden, dus ik vermoed dat het daarmee is gedaan.”