Wéér arrestatie voor overval Hrieps: 32-jarige Vlissinger vast

Welke rol de 32-jarige man zou hebben gespeeld, is niet bekendgemaakt. Agenten gingen vanmiddag in zijn huis in de wijk Westerzicht op zoek naar bewijzen. De Vlissinger zelf was gisteren al aangehouden en zit sindsdien in beperking in het politiecellencomplex van Torentijd. De politie kan in het belang van het onderzoek niet vertellen of er wat is meegenomen uit de woning.