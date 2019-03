Weemoed blijft, maar de Marktstraat komt niet terug in Vlissingen

Onenigheid over renovatie schouwburg Middelburg: wie betaalt de trekinstal­la­tie van het decor?

2 maart MIDDELBURG - Er is toch nog onenigheid ontstaan tussen de gemeente Middelburg en exploitant Frans Lievens over de renovatie van de schouwburg. Hoewel die vernieuwde schouwburg al bijna een half jaar in gebruik is, blijkt dat ze het niet eens zijn over wie moet opdraaien voor het vernieuwen van de trekkerinstallatie waarmee decorstukken worden opgehesen.