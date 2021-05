Weekmarkt in Domburg op verkeerde dag én plek: ‘Ik heb niet eens mijn benzine terugverdiend’

Geen rijen voor prullenbak­vac­cin in Vlissingen

15:31 VLISSINGEN - Lange rijen als eerder elders in den lande stonden er dinsdagmorgen niet voor het kerkje van de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt in de Lannoystraat in Vlissingen. Dertig mensen, ook van een eindje buiten Vlissingen, meldden zich op de bonnefooi voor een coronaprik met Astra Zeneca uit een ‘resterende partij’ van Huisartsenpraktijk Hamelink.