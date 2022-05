‘We spelen Zombie en het geld stroomt binnen’

Livv de Jong en Minoe van Loon verdienen goed met gitaarspelen op de kleedjesmarkt op het Abdijplein in Middelburg. De 9-jarige gitaristen hebben één nummer op het repertoire vandaag. Ze spelen Zombie van The Cranberries.

Een moeilijk liedje? ,,Nee hoor je speelt gewoon het E mineur akkoord en dan C, G en dan D”, zegt Livv. De meiden uit Middelburg laten dan het liedje even horen. Ze zingen er niet bij.

Eerst staan ze te spelen bij het kleedje waar ook hun moeders Brigitte de Jong en Quirine Claas zitten. Later ontdekken ze dat een poort naar het plein beter galmt en dat er veel mensen langslopen. Zodra ze spelen stromen de muntjes binnen in de hoge hoed.

Wat ze met de opbrengst gaan doen weten ze ook al. ,,We gaan er samen een basgitaar van kopen”, vertelt Minoe, ,,We hebben een band en we heten Limmy. We maakten ook al een rapnummer.” Op de camping afgelopen zomer schreven ze een rapsong over poep. Het was meteen een hit op de camping, de andere gasten zongen het zo mee.